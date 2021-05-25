ЦИК назвал регионы РФ, в которых пройдет онлайн-голосование на выборах

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала регионы России, в которых в 2021 году голосование на выборах пройдет в онлайн-режиме. Решение об этом было принято на заседании комиссии во вторник, 25 мая.

Уточняется, что онлайн-формат голосования будет введен в Москве, Севастополе, в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, сообщает ТАСС.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что был вариант всем подавшим заявки регионам разрешить провести дистанционное электронное голосование.

— Но мы предлагаем это количество ограничить, потому что нам бы хотелось испытать в боевой обстановке систему ДЭГ и ограничить (ее использование — прим. «ВМ») где-то 1–1,5 миллиона избирателей. И это будет большое количество транзакций, — сказал Николай Булаев.

Он отметил, что ЦИК принял решение поддержать Курскую, Нижегородскую и Ярославскую области, так как ранее они уже участвовали в дистанционном голосовании.

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