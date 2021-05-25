Зеленский собирается увеличить численность армии

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны. Об этом сообщается на сайте Рады во вторник, 25 мая.

Также на сайте зарегистрировали законопроект «Об основах национального сопротивления». Законопроекты оказались зарегистрированы, однако тексты документов еще не были опубликованы.

Ранее украинские власти приняли решение увеличить расходы на оборону и безопасность в размере 5,93 процента ВВП. Этот показатель в прошлом году составлял 5,45 процента ВВП.

Ранее Владимир Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на всеукраинском референдуме.

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