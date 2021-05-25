Горячую воду включили в 5297 зданиях Москвы после гидравлических испытаний

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Горячая вода включена в 5297 зданиях Москвы после проведения гидравлических испытаний. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что горячее водоснабжение включено почти в трех тысячах жилых домов. Всего системы теплоснабжения проверят более чем в 74 тысячах зданий, среди которых более 34 тысяч жилых домов. Срок отключения горячей воды не превышает 10 суток.

Профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируется завершить до 1 сентября. Узнать график отключения можно с помощью специального сервиса на портале на mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва» и на сайте moek.ru.

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