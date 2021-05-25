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Эксперт рассказал, как ездить на велосипеде без вреда для здоровья
Фото: Pixabay / Luisella Planeta Leoni

Эксперт рассказал, как ездить на велосипеде без вреда для здоровья

Елена Фролова

Транспорт

Считается, что велоспорт оказывает негативное влияние на колени и спину, однако не существует такого вида спорта, который бы только позитивно сказывался на здоровье. Такого мнения придерживается изобретатель необычных велосипедов Игорь Баронас.

По его словам, для того чтобы ездить на данном виде транспорта, нет никаких противопоказаний.

— Каждый современный велосипед оснащен переключением передач. Чтобы сделать минимальной нагрузку на колени, нужно ездить на маленькой передаче, — объяснил Игорь Баронас.

Если же речь идет о здоровье спины, то нужно использовать специальные сидения со спинкой. Они помогут уменьшить нагрузку на позвоночник. Помимо этого, можно использовать сиденья с амортизирующим штырем и заднюю подвеску, смягчающую толчки во время поездки, отмечает Nation News.

По мнению эксперта, нужно найти золотую середину, то есть кататься на велосипеде и поддерживать свое здоровье. Однако тому, кто хочет достичь серьезных результатов в велоспорте, нужно усиленно работать.

Помимо этого, Игорь Баронас рассказал о культуре велоспорта, которая существует в разных странах. По его мнению, улицы Санкт-Петербурга отлично подходят для поездок на велосипедах.

— Не понимаю того, кто говорит: «Если бы были велодорожки, тогда бы я ездил на велосипеде». На мой взгляд, это неправильная постановка вопроса. Если человек не хочет, то он не будет ездить в любом случае, — подчеркнул изобретатель необычных велосипедов.

По его словам, в Абу-Даби есть много велодорожек, однако за время своего пребывания в Объединенных Арабских Эмиратах он заметил на них лишь одного велосипедиста. Он объяснил это тем, что, скорее всего, из-за жары местным и приезжим удобнее передвигаться на автомобилях, отмечает ФАН.

При этом во многих городах мира существует тенденция отказа от машин.

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