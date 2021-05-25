Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Офис ООН в Женеве пообещал оказать поддержку саммиту России и США
Фото: Постоянное представительство РФ при ООН

Офис ООН в Женеве пообещал оказать поддержку саммиту России и США

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Женевский офис Организации Объединенных Наций готов оказать всемерную поддержку саммиту России и США на уровне глав государств. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал официальный штаб-квартиры ООН в Женеве Реал Леблан.

Леблан отметил, что в офисе организации очень довольны тем, что встреча лидеров двух держав состоится в Женеве, что подтверждает роль города как места проведения международных мероприятий на высшем уровне.

Представитель ООН подчеркнул, что в штаб-квартире готовы сделать все для поддержки саммита, если поступит соответствующий запрос, сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Стороны обсудят российско-американские отношения и актуальные вопросы международной повестки.

Читайте также: «На волоске от войны»: о чем договорятся Путин и Байден 16 июня

Джо БайденООНРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте