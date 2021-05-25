Офис ООН в Женеве пообещал оказать поддержку саммиту России и США

Фото: Постоянное представительство РФ при ООН

Женевский офис Организации Объединенных Наций готов оказать всемерную поддержку саммиту России и США на уровне глав государств. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал официальный штаб-квартиры ООН в Женеве Реал Леблан.

Леблан отметил, что в офисе организации очень довольны тем, что встреча лидеров двух держав состоится в Женеве, что подтверждает роль города как места проведения международных мероприятий на высшем уровне.

Представитель ООН подчеркнул, что в штаб-квартире готовы сделать все для поддержки саммита, если поступит соответствующий запрос, сообщает ТАСС.

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Стороны обсудят российско-американские отношения и актуальные вопросы международной повестки.

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