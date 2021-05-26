Число безработных в России сократилось на 159 тысяч человек

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Количество официально зарегистрированных безработных в России сократилось в апреле 2021 года до 3,898 миллиона человек, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Для сравнения: в марте показатель достигал 4,057 миллиона человек.

Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) сократился с 5,4 процента в марте до 5,2 процента в апреле, сообщает агентство «Прайм».

Ранее помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин спрогнозировал полное восстановление рынка труда в России до докризисного уровня к концу 2021 года. По его словам, в прошлом году безработица сократилась с 6,4 процента до 5,4 процента, миллион рабочих мест в России были восстановлены.

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