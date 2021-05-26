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Движение на МКАД осложнено из-за осыпавшейся облицовки моста
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение на МКАД осложнено из-за осыпавшейся облицовки моста

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 33-й километр Карта всех событий

Движение на МКАД частично перекрыли из-за осыпавшейся облицовки моста. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в среду, 26 мая, на 33-м километре МКАД. На участке дороги осыпалась облицовка моста. В результате произошедшего никто не пострадал.

По словам собеседника «ВМ», движение по МКАД в районе инцидента перекрыто по трем полосам.

Ранее сообщалось, что движение на Красносолнечной улице временно ограничат из-за инженерных работ.

Читайте также: Движение на Бородинском мосту и улице Зорге временно ограничат

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