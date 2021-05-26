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«Знают, чем меня соблазнить»: Юрию Лозе предложили купить остров
Фото: Facebook / Юрий Лоза

«Знают, чем меня соблазнить»: Юрию Лозе предложили купить остров

Виктория Федотова

Звезды

Российский музыкант Юрий Лоза рассказал забавный случай, который произошел с ним в соцсетях. Контекстная реклама предложила ему варианты элитной недвижимости, на которую артист не реагировал, после чего в ленте он увидел предложение купить целый остров.

— Вчера у меня на ленте появилось предложение, от которого я, по их мнению, уж точно не смогу отказаться. Остров! Со всеми атрибутами в виде лесов, полей и рек. С обилием пляжей, причалом и большим хозяйским домом, — заявил Лоза.

Артист предположил, что в покупку включены не только помещения, но и люди, которые в них живут «то ли челядь, то ли подданные», о которых он должен будет «отечески заботиться».

— Рекламщиков я снова не обрадую ввиду отсутствия денег. Но они-то, видимо, считают иначе! И вот я сижу и гадаю, что они завтра мне предложат — Аляску или Гренландию? — пошутил Лоза на своей странице в Facebook.

В комментариях пользователи предположили, что артиста перепутали с музыкантами Rolling Stones и описывали контекстную рекламу, которая предлагается им: «Людям острова предлагают, а мне только жидкий битум», «До Гренландии на маленьком плоту», «Только один из Гавайских, не меньше!»

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