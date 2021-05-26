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«Установить нормальный диалог»: эксперты назвали цели встречи Путина и Байдена
Фото: Администрация президента РФ

«Установить нормальный диалог»: эксперты назвали цели встречи Путина и Байдена

Елена Фролова

Внешняя политика

Накануне официального подтверждения даты встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоялись переговоры между руководителями внешнеполитических ведомств двух государств и глав Советов безопасности. Все это свидетельствует о том, что власти Российской Федерации и Соединенных Штатов достигают договоренностей в нескольких важных общих вопросах. Такое мнение высказал глава Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

По мнению эксперта, диалог лидеров двух стран формально должен зафиксировать достигнутые соглашения.

— Конечно, это больше похоже на некую церемонию. Могут быть и разочарования, например, как было после общения с Дональдом Трампом. Однако пока нельзя четко сказать, о чем именно будут беседовать главы государств, — пояснил Шариков.

По его мнению, немногословность, присутствующая во время общения секретарей Совбезов, свидетельствует о том, что были обсуждены вопросы стратегической стабильности. Как подчеркнул эксперт, проблем действительно достаточно, поэтому есть заинтересованность в стабильности и поиске конструктива, отмечает телеканал 360.

Комментируя итоги встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, эксперт подчеркнул, что разногласия между двумя странами не являются для кого-то секретом. При этом нужно стремиться к выстраиванию предсказуемых и стабильных отношений.

Политологи также оценили итоги телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Например, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что после встречи тет-а-тет возможно не произойдет подписание каких-то важных соглашений. Будет хорошо, если главы государств наладят «нормальный диалог».

— В данном случае речь идет о том, чтобы установить именно его. Он предполагает возможность откровенного, уважительного и профессионального обмена мнениями, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, не всегда высшие лица должны узнавать всю информацию от кого-то со стороны. Лучше всего услышать это от коллеги в рамках прямого разговора, не предназначенного для публики, отмечает ИА «НСН». Андрей Климов также напомнил, что в российско-американских отношениях было много эпизодов, когда такие беседы «спасали мир в прямом смысле этого слова».

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