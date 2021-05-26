Москвичам рассказали, как незрячие школьники проводят лето в лагере Школы-интерната № 1

Фото: dszn.ru

Первая летняя смена стартовала в понедельник, 24 мая, в лагере при Школе-интернате № 1 для обучения и реабилитации слепых, подведомственной столичному Департаменту труда и соцзащиты. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Лагерь находится в Подмосковье на территории, площадь которой составляет два гектара. На участке расположены спальные и учебные корпуса, тренажерный зал, спортивные площадки. В лагере есть бассейн, веревочный городок, контактный зоопарк. Кроме того, на территории есть лесная зона для прогулок и игр.

— Здесь многие дети впервые знакомятся с некоторыми видами растений, цветов, деревьев, лесных грибов, которые не встретишь в городских парках. Как и любым другим детям, им очень важно познавать мир, — отметил директор ШОР № 1 Иван Вишнивецкий.

Уточняется, что две летние смены длятся по 18 дней. На выходные дни дети выезжают на тематические экскурсии и мероприятия. В самом лагере дети ходят на творческие кружки, танцуют на дискотеках и поют песни под гитару у костра, пояснили в ведомстве.

В лагере дети учатся самостоятельности, но за ними всегда наблюдают педагоги-воспитатели, которые в нужную минуту готовы помочь, говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что совенок Москвенок и кот МЭШик украсят новые карты школьников столицы.

Читайте также: Московский Росреестр оформил новую школу в Солнцеве на 825 учеников