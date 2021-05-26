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Баженов считает, что экопросвещение должно получить статус государственной программы
Фото: Максим Манюров

Баженов считает, что экопросвещение должно получить статус государственной программы

Павел Гриднев

Общество

Лидер общественного движения и известный журналист Тимофей Баженов считает, что в России надо уделять больше внимания идеям экологического просвещения.

— Перед людьми стоят серьезные вызовы в вопросах экологической безопасности. Один человек генерирует в среднем 182 килограмма отходов в год. За девять месяцев 2020 года был зафиксирован 171 случай высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в России. Чтобы нашим детям не пришлось жить на погибающей планете, необходимо уже сейчас формировать экологическую культуру в обществе, — сказал Баженов.

Тележурналист отметил, что с 2019 года уровень загрязнения воздуха в России увеличился на 57 процентов. В Москве ситуация выглядит лучше за счет большого количества озелененных территорий, но в столице зарегистрировано больше 8 миллионов автомобилей, что неблагоприятно сказывается окружающей среде и здоровье граждан.

— Только составив конкретную программу, систематизировав знания в области экологического просвещения и охраны окружающей среды, мы избежим катастрофы. Людям надо рассказывать про состояние природы, проблемные узлы и возможные решения. В этом и заключается суть экопросвещения — формирование активной жизненной позиции и экологической культуры, — подчеркнул Тимофей Баженов.

Он подчеркнул, что рассказывать о природе родного края должны не только в школах, колледжах и университетах, но и в семье. Родители должны на своем примере демонстрировать бережное отношение к окружающей среде.

Ранее лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил сделать экологию обязательным предметом для изучения в школе.

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