Жилой дом на улице Госпитальный Вал в Москве капитально отремонтируют
В жилом доме на улице Госпитальный Вал пройдет капитальный ремонт. Проект уже согласован экспертами из Мосгосэкспертизы. В здании планируют обновить внешнюю и внутреннюю отделку и инженерные коммуникации. При этом существующий архитектурный облик сохранится.
Дома находится по адресу Госпитальный Вал, дом 3, корпус 4.
— Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта 14-этажного дома в Басманном районе, построенного в 1977 году по индивидуальному проекту, — рассказала глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
По ее словам, в здании обновят чердачные, подвальные помещения, зону входной группы и лестничных клеток. Также планируется частичная замена систем электроснабжения, водоотведения, водоснабжения и отопления дома.
В рамках работ пройдут частичные замена и обновление некоторых элементов здания: восстановят фасад, лоджии и цоколь, поменяют отливы окон, установят новые двери, займутся облицовкой стен и потолков, проведут восстановительный ремонт после замены коммуникаций.
Как отмечает официальный сайт мэра Москвы, в столице в первом квартале этого года согласовали 265 проектов капитального ремонта домов.
Ранее сообщалось, что первые советские небоскребы отремонтируют на Халтуринской улице.
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