Песков оценил вероятность «перезагрузки» российско-американских отношений

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит ожидать «перезагрузки» российско-американских отношений и достижения понимания по вопросам глубокого несогласия после встречи лидеров России и США.

Однако, отметил представитель Кремля, встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена очень важна.

— Наверное, мы здесь не стали бы говорить про перезагрузку. Опыт перезагрузки у нас не самый лучший в двусторонних отношениях, когда мы пытались эту перезагрузку устроить, — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, очевидна инерционность негативного потенциала, который возник в отношениях между странами. При этом пресс-секретарь президента добавил, что не стоит умалять значение саммита — он очень важен, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Швейцарии.

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