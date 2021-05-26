«Наставил жене рога!»: Жанна Мартиросян сообщила об «измене» мужа
Жена продюсера Гарика Мартиросяна Жанна в юмористической форме сообщила об «измене» мужа.
На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором супруг подставляет ей «рожки».
— Вот это новости! Гарик Мартиросян наставил жене рога. Ну как рога — рожки! Да какая разница. Это же новости! — подписала публикацию девушка.
Подписчики оценили юмор и написали множество восторженных комментариев: «Обожаю вашу пару»; «Ваш юмор лучше юмора всего Comedy Club вместе взятого»; «Какие вы прикольные».
Ранее другой юморист и телеведущий Иван Ургант высмеял слова главы Республики Коми Владимира Уйбы, который на встрече с жителями села сказал: «Для вас я — Путин».
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