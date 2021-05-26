Польша экстрадирует в Россию криминального авторитета Циркача

Фото: СК РФ

Компетентные органы Польши приняли решение об экстрадиции жителя Московской области криминального авторитета Олега Пирогова, известного под прозвищем Циркач. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в среду, 26 мая.

Уточняется, что мужчина находится в международном розыске, его обвиняют в том, что он занимает высшее положение в преступной иерархии и убийстве.

— Компетентными органами Республики Польши принято решение об экстрадиции обвиняемого, и в ближайшее время он будет передан сотрудникам правоохранительных органов Российской Федерации, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2011 году обвиняемый закрепился в преступной иерархии. Предположительно, он координировал действия преступных группировок, которые действовали на территории Московской области, а также создавал и поддерживал связь между ними.

Помимо этого, предполагается, что Пирогов в 2006 году организовал убийство своего конкурента. Он привлек к этому своего знакомого. Злоумышленник проник в больницу, где лечился мужчина, после чего выстрелил ему в голову.

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