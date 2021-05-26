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«Мешок» холодного воздуха: синоптик рассказал об опасности для саженцев
Фото: pixabay.com

«Мешок» холодного воздуха: синоптик рассказал об опасности для саженцев

Елена Фролова

Город

«Мешок» холодного воздуха надвигается на столичный регион. По ожиданиям синоптиков, будут дожди. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

— 27 и 28 мая нас ожидают дожди. Москва и Подмосковье попадут в вытянутую с юго-запада на северо-восток фронтальную зону большого числа облаков. Дожди могут сопровождаться грозами, — объяснил метеоролог.

Он также добавил, что температура воздуха пока будет держаться на уровне 20 градусов по Цельсию и выше.

— А вот 29 и 30 мая мы окажемся в «мешке» холодного воздуха. Будет дуть достаточно «крепкий» северо-восточный ветер, а температура понизится до пределов от 13 до 18 градусов по Цельсию, — добавил Александр Шувалов.

Эксперт посоветовал жителям региона, которые собираются в выходные на дачу, подготовиться к низкой температуре по ночам. Он также добавил, что опасность грозит и высаженным в грунт растениям, отмечает «Радио 1». По его словам, по ночам в столице и области похолодает до трех–восьми градусов, местами даже до двух–четырех градусов выше ноля. Поэтому эксперт считает, что для культур, высаженных в грунт, это будет определенным испытанием.

Читайте также: Похолодание и дожди придут в Москву к выходным

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