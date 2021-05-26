«Мешок» холодного воздуха: синоптик рассказал об опасности для саженцев

Фото: pixabay.com

«Мешок» холодного воздуха надвигается на столичный регион. По ожиданиям синоптиков, будут дожди. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

— 27 и 28 мая нас ожидают дожди. Москва и Подмосковье попадут в вытянутую с юго-запада на северо-восток фронтальную зону большого числа облаков. Дожди могут сопровождаться грозами, — объяснил метеоролог.

Он также добавил, что температура воздуха пока будет держаться на уровне 20 градусов по Цельсию и выше.

— А вот 29 и 30 мая мы окажемся в «мешке» холодного воздуха. Будет дуть достаточно «крепкий» северо-восточный ветер, а температура понизится до пределов от 13 до 18 градусов по Цельсию, — добавил Александр Шувалов.

Эксперт посоветовал жителям региона, которые собираются в выходные на дачу, подготовиться к низкой температуре по ночам. Он также добавил, что опасность грозит и высаженным в грунт растениям, отмечает «Радио 1». По его словам, по ночам в столице и области похолодает до трех–восьми градусов, местами даже до двух–четырех градусов выше ноля. Поэтому эксперт считает, что для культур, высаженных в грунт, это будет определенным испытанием.

Читайте также: Похолодание и дожди придут в Москву к выходным