Кириенко заявил, что полномочия Роскомнадзора будут увеличены

Фото: roscongress.org / Николай Гернет

Функционал и численность Роскомнадзора будут увеличены. Об этом в среду, 26 мая, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко на итоговом заседании коллегии ведомства.

По его словам, полномочия Роскомнадзора будут увеличены. Ведомству добавят новый функционал, а также новое финансирование.

— Это говорит о высокой значимости вашей работы, — приводит слова Кириенко ТАСС.

Он добавил, что Роскомнадзор должен улучшать уже используемые технологии. Кроме того, ведомству необходимо участвовать в работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей интернет.

Читайте также: Роскомнадзор пожаловался, что Google недостаточно фильтрует запрещенный контент