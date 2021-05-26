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Кириенко заявил, что полномочия Роскомнадзора будут увеличены
Фото: roscongress.org / Николай Гернет

Кириенко заявил, что полномочия Роскомнадзора будут увеличены

Кирилл Николаев

Общество

Функционал и численность Роскомнадзора будут увеличены. Об этом в среду, 26 мая, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко на итоговом заседании коллегии ведомства.

По его словам, полномочия Роскомнадзора будут увеличены. Ведомству добавят новый функционал, а также новое финансирование.

— Это говорит о высокой значимости вашей работы, — приводит слова Кириенко ТАСС.

Он добавил, что Роскомнадзор должен улучшать уже используемые технологии. Кроме того, ведомству необходимо участвовать в работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей интернет.

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