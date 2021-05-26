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Предварительные слушания по делу о крушении рейса MH17 завершились в Нидерландах
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Предварительные слушания по делу о крушении рейса MH17 завершились в Нидерландах

Кирилл Николаев

В мире

Окружной суд Гааги завершил предварительные слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины. Об этом в среду, 26 мая, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

По его словам, рассмотрение дела по существу начнется 7 июня.

Напомним, суд по этому делу начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.

Читайте также: В суде Гааги рассказали о датах вынесения приговоров обвиняемым по делу MH17

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