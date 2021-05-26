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Сергей Собянин предложил создать в ресторанах Москвы свободные от COVID-19 зоны
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин предложил создать в ресторанах Москвы свободные от COVID-19 зоны

Иван Юминов

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным предпринимателям создать в ресторанах свободные от коронавируса зоны для людей, сделавших прививку. Об этом глава города заявил в среду, 26 мая.

— Сделайте свободную зону от COVID-19 у себя в ресторане, где люди с прививками находятся, — посоветовал мэр.

В Москве наблюдается динамика по снижению уровня заболеваемости коронавирусом в последнюю неделю, добавил Собянин. Всего в городе прививку от COVID-19 сделали 1,5 миллиона человек, приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее власти Москвы рассказали, как цифровые технологии помогали горожанам в пандемию.

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кафе и рестораныСергей Собянинкоронавирус
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