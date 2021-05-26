Ректор РХТУ Мажуга: Путь в науку для каждого ребенка индивидуален

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что необходимо совершенствовать систему вовлечения детей в научную деятельность: развивать специализированные учебно-научные центры (СУНЦ) и расширять практику дополнительных занятий в рамках школьной программы.

— Сегодня уже не стоит вопрос о том, нужно ли вовлекать школьников в науку. Ответ очевиден, тогда как пути приобщения могут быть разными. Это может быть СУНЦ с уникальной научной экосистемой, где развиваются детские таланты, — отметил Мажуга.

В специализированных учебно-научных центрах работают специально подготовленные учителя и действуют продуманные до мелочей образовательные программы. Однако, по мнению некоторых экспертов, не на всех подростков хорошо влияет оторванность от дома и необходимость жить в кампусе при образовательном центре.

— Второй подход касается вузов, которые в рамках дополнительных образовательных программ могут привлечь больше школьников и показать им возможность выстраивания научной карьеры, — рассказал спикер.

При таком подходе дети могут знакомиться с исследовательской повесткой сразу по нескольким направлениям и постепенно приходить к решению относительно того, чем заниматься в будущем.

Выбор образовательной траектории между СУНЦ и дополнительными школьными занятиями в университете должен опираться на индивидуальные особенности каждого ребенка. Следует учитывать не только его успехи в учебе, но и психологические факторы, уверен ректор РХТУ.

По мнению Мажуги, в новых кадрах нуждаются как высшая школа, так и научные учреждения, поэтому надо активнее использовать их специалистов для формирования современной академической среды как в СУНЦ, так и в средних школах по всей стране.

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