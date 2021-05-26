Французский политик заявил, что Москва становится образцом развития зеленых зон

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Москва является образцом развития зеленых зон и современных транспортных сетей. Об этом заявил французский политик и предприниматель, основатель инвестфонда Thomas Vend me Жан-Пьер Тома в среду, 26 мая.

— Российская столица становится в мире образцом развития зеленых зон и современных транспортных сетей. Москва активно работает в духе идей Парижского соглашения по климату, и ее все чаще справедливо воспринимают как модель, — рассказал политик во время презентации первого выпуска «зеленых» облигаций Москвы для участников Парижской биржи.

Проект городских облигаций привлечет внимание многих мегаполисов, приводит слова Тома ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют подготовить дополнительные выпуски облигаций.

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