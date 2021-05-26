Ученые назвали регионы РФ, которым могут грозить землетрясения в 2021 году

Фото: digitalsadhu / CC BY-NC 2.0

Дальний Восток, Северный Кавказ и Алтайский край — в этих регионах в 2021 году могут возникнуть сильные землетрясения. Об этом заявил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

— Это восточное побережье Камчатки, Курильские острова и остров Сахалин. В меньшей степени — это Приморье, — рассказал эксперт.

По его словам, землетрясения могут возникнуть из-за движения двух литосферных плит, там располагается так называемая зона субдукции, в которой перемещаются Тихоокеанская и Евразийская плиты.

— Байкал, Алтай, Саяны. Дальше — Кавказ и Крым. Это места, где, в принципе, бывают землетрясения, — отметил Петр Шебалин, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.

На данный момент, считает ученый, точности прогнозов недостаточно, чтобы с уверенностью сказать о землетрясениях предстоящим летом.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН 26 мая сообщил, что в районе вулкана Шивелуч сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой в 3,6 балла. До этого 20 мая были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой 4,4 и 4,6 балла у берегов Камчатки, сообщает URA.RU.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Черном море около Анапы