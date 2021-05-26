Вакцинация и рост доходов: о чем говорил Путин на совещании по экономическим вопросам

Фото: Администрация президента РФ

В среду, 26 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. Глава государства оценил ситуацию в российской экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции, а также прокомментировал вопрос о вакцинации граждан.

Стоит ли ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в России?

Владимир Путин отметил, что граждане РФ должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции. Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране нецелесообразно и нельзя. При этом Путин подчеркнул, что широкая вакцинация является самым правильным и цивилизованным способом сформировать общий иммунитет.

— Подумайте как следует, имейте в виду, что российская вакцина (эта практика показала уже миллионное применение) — самая надежная сегодня и самая безопасная, — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что в России для вакцинации от коронавируса созданы все условия.

Постепенное восстановление экономики

Путин заявил, что российская экономика, несмотря на все сложности, постепенно восстанавливается и преодолевает последствия пандемии коронавирусной инфекции. ВВП России за январь–март 2021 года лишь на один процент ниже, чем в предкризисном первом квартале прошлого года. В настоящее время многие экономические индикаторы в России еще не вышли на прежние значения после пандемии, но есть и позитивные изменения.

— Так, в первом квартале обрабатывающий сектор российской промышленности подрос на 1,4 процента, в марте — прибавил 5,4 процента, а в апреле на фоне серьезного спада прошлого года прирост составил 14,2 процента, — подчеркнул Путин.

Глава государства отдельно отметил необходимость увеличения числа занятых в России. По его словам, количество занятых в России необходимо увеличить еще как минимум на 700 тысяч человек, чтобы выйти на уровень занятости 2019 года. Путин добавил, что в стране сохраняется устойчивая тенденция снижения безработицы и восстановления рынка труда после пандемии. Пиковый показатель безработицы был зафиксирован в августе 2020 года — 6,4 процента. В апреле 2021 года уровень безработицы снизился уже до 5,2 процента.

Рост доходов граждан — в приоритете властей

Путин подчеркнул, что восстановление уровня доходов граждан Российской Федерации является приоритетной задачей российских властей. По его словам, необходимо добиться перехода к росту реальных доходов россиян.

— Это важнейшая, самая приоритетная задача для органов власти всех уровней, — заявил президент РФ.

В конце совещания Путин обратился к предпринимательскому сообществу, поблагодарив собственников и руководителей отечественного бизнеса за ответственный подход и усилия по сохранению трудовых коллективов в период пандемии.

Напомним, что на сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.

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