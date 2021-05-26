Врачи рассказали, как правильно подобрать домашние тапочки

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Многих волнует вопрос правильного выбора домашних тапочек. Врач рассказал, на что следует обратить внимание в первую очередь.

По словам врача-вертебролога Сергея Длина, при неправильном подборе тапочек существует риск заработать плоскостопие, головную боль или проблемы с позвоночником. Особо он отметил, что менять домашнюю обувь необходимо каждые 3–6 месяцев, потому что в ней со временем может образоваться грибок.

При покупке обуви следует обратить внимание на верхнюю часть — союзку, подошву и супинатор — бугорок посреди подошвы. При правильном сочетании этих трех частей тапочки будут действительно удобными и полезными, сходятся во мнении эксперты РЕН ТВ в передаче «Самая полезная программа».

Также они рассказали, что есть способ того, как любые тапочки сделать лучше: приобрести индивидуальные ортопедические стельки. С ними можно не менять домашнюю обувь целых два года.

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