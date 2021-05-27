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Испанский клуб «Вильярреал» выиграл футбольную Лигу Европы
Фото: twitter.com/villarrealcf

Испанский клуб «Вильярреал» выиграл футбольную Лигу Европы

Юлия Курганова

Спорт

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» в серии пенальти обыграл английский «Манчестер Юнайтед» и стал победителем Лиги Европы.

Основное и дополнительное время матча, который проходил в Гданьске, завершилось со счетом 1:1.

В составе испанского клуба мяч забил Жерар Морено (29-я минута), у«Манчестер Юнайтед» отличился Эдинсон Кавани (55-я минута). В серии послематчевых пенальти победу смог одержать «Вильярреал» — 11:10.

Испанская команда стала обладателем Лиги Европы первый раз в своей истории.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России по футболу состоится в Калининграде 17 июля, встретятся петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

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