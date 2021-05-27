ФСИН рассказала о зарплате заключенных в сотни тысяч рублей

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Средняя зарплата осужденных к принудительным работам составляет от 20 до 24 тысяч рублей. Об этом рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Также в ведомстве указали, что некоторые осужденные получают сотни тысяч рублей.

Имеются примеры зарплат осужденных в размере 224 тысячи рублей (Белгородская область), 102 тысячи рублей (Новгородская область), 94 тысячи рублей (Приморский край) и 80 тысяч рублей (Волгоградская область).

При этом представители ФСИН не стали уточнять, кем трудятся осужденные, получающие такую зарплату.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников назвал такие заработки «фантастическими». Он предположил, что ФСИН считает зарплаты не за месяц, а за год, или это единичные эпизоды, передают «Известия».

По сведениям ФСИН, число заключенных в стране, которые имеют замену наказания принудительными работами, составляет только 188 тысяч человек.

Ранее ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников высказал идею об активном использовании заключенных в тех трудовых областях, в которых, как правило, задействованы мигранты.

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