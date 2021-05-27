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Путин рассказал об увеличении объема высокотехнологичной помощи онкобольным детям
Фото: Администрация президента РФ

Путин рассказал об увеличении объема высокотехнологичной помощи онкобольным детям

Виктория Родимкина

Внутренняя политика
Россия, Москва, улица Саморы Машела, 1Карта всех событий

Объем высокотехнологичной помощи детям с онкологическими заболеваниями увеличился на 30 процентов за последние четыре года. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в четверг, 27 мая.

По словам главы государства, в стране увеличилось число сложных процедур, таких как трансплантация костного мозга.

— Только в прошлом году в общей сложности было сделано 667 таких операций. Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80 процентов детей, страдающих онкологическими и иммунологическими заболеваниями, — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что по отдельным видам заболеваний этот показатель приблизился к 90 процентам. Президент отметил, что это является большим достижением для страны.

Глава государства рассказал, что в 2022 году в Центре имени Дмитрия Рогачева будет открыт новый корпус ядерной медицины, сообщается на сайте Кремля.

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больницыборьба с онкологиейВладимир Путин
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