Путин рассказал об увеличении объема высокотехнологичной помощи онкобольным детям

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— Только в прошлом году в общей сложности было сделано 667 таких операций. Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80 процентов детей, страдающих онкологическими и иммунологическими заболеваниями, — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что по отдельным видам заболеваний этот показатель приблизился к 90 процентам. Президент отметил, что это является большим достижением для страны.

Глава государства рассказал, что в 2022 году в Центре имени Дмитрия Рогачева будет открыт новый корпус ядерной медицины, сообщается на сайте Кремля.

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