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Доктор Елена Кац: На первом месте должны быть вопросы физического и психологического состояния школьников
Фото: Дарья Сорокина

Доктор Елена Кац: На первом месте должны быть вопросы физического и психологического состояния школьников

Павел Гриднев

Общество

В Москве прошел круглый стол по итогам учебного года на тему «Родительский взгляд на школьное образование». Он был организован Общероссийским народным фронтом и общероссийской общественной организацией «Совет матерей». В ходе мероприятия главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац призвала установить более тщательный контроль за здоровьем учащихся.

— Образовательный процесс усложняется, становится все более интенсивным, и это увеличивает нагрузки на детей, — сказала доктор Елена Кац. — По моему глубокому убеждению, в этих условиях необходимо сосредоточиться на контроле состояния школьников — как физического, так и психологического. В первую очередь организовать регулярную проверку здоровья детей на базе поликлиник и центров здоровья узкими специалистами. В каждой школе должны вести прием психологи и логопеды.

В дискуссии приняли участие медики и педагоги, эксперты в вопросах образования и здравоохранения, члены консультативных советов при Департаменте образования и науки города Москвы. Главными темами для обсуждения стали проблемы дистанционного обучения в пандемийный период, особенности выхода педагогов и школьников из режима удаленного обучения и другие.

Напомним, что ранее доктор Елена Кац выдвинула еще ряд инициатив по улучшению условий образовательного процесса и отдыха школьников. В их числе — контроль управляющих советов школ за ассортиментом и качеством блюд в школьных столовых, замена поставщиков питания по требованию родителей. Помимо этого, Елена Кац проводит встречи с жителями районов ВАО, на которых обсуждается концепция открытых школьных дворов, предложенная мэром Сергеем Собяниным.

Читайте также: Доктор Елена Кац: Необходим единый стандарт открытого школьного двора

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