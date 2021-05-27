Умер американский детский писатель Эрик Карл

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Американский писатель и иллюстратор Эрик Карл скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщается на его официальной странице в социальной сети Twitter.

— С тяжестью и болью в сердце мы сообщаем, что Эрик Карл, автор и иллюстратор «Очень голодной гусеницы» и многих других всеми любимых и ставших классикой произведений, скончался 23-го числа в возрасте 91 года, — говорится в сообщении.

Мировую известность принесла Карлу книга «Очень голодная гусеница», которую перевели более чем на 50 языков. Помимо этого, он работал над проектами «Снежный сон», «Мое любимое животное», «От головы до ног» и другими.

Писатель имел награды Национального фонда искусств США и Американской библиотечной ассоциации.