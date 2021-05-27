Александр Бастрыкин заявил, что казанская гимназия не охранялась

Фото: СК РФ

В казанской гимназии № 175, где в начале мая произошло массовое убийство, не было охраны, хотя договор на оказание подобных услуг существовал. Об этом в четверг, 27 мая, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Также глава ведомства подверг критике исполнение плана по обеспечению безопасности учебных учреждений.

— Докладываю — 50 процентов из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат, — цитирует главу СК РИА Новости.

Стрельба в казанской школе

Во вторник, 11 мая, в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями разной тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы. В среду, 12 мая, была выбрана мера пресечения для Галявиева. Судья отправил его в СИЗО на два месяца. Во время заседания подозреваемый признал свою вину и заявил, что не имеет тяжелых заболеваний.

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