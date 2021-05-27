Андрей Бочкарев: Десять объектов образования ввели в Москве с начала года

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Три школы и семь детских садов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, каждая из школ рассчитана на тысячу учеников, а детские сады смогут принять до 1,2 тысячи детей.

Бочкарев добавил, что строительство еще 180 образовательных объектов запланировано в Москве к концу 2023 года.

— Всего с 2011 года в Москве появилось 440 объектов образования — 317 дошкольных учреждений и 123 школы. 256 объектов построено силами города за счет бюджета, а 184 — на средства инвесторов, — уточнил заммэра.

Ранее в четверг, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о важности строительства социальной инфраструктуры в Новой Москве во время осмотра школы в жилом комплексе в поселении Сосенском. По его словам, строящаяся школа возводится по уникальному для столицы проекту, как и детский сад, находящийся около нее.

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