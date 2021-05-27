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Юбилею театра Ермоловой посвятили тематический поезд в столичном метро
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Юбилею театра Ермоловой посвятили тематический поезд в столичном метро

Анастасия Колоскова

Транспорт

Тематический поезд, посвященный 95-летию Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, начал курсировать по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

— Внутри состава атмосфера сцены — здесь фото, интересные факты, творческий путь и другая информация о театре, его героях и проектах, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Отмечается, что станции в поезде озвучили заслуженная артистка Ирина Савина и народный артист Борис Быстров, подарившие свои голоса героям популярных фильмов и мультиков.

Ранее департамент транспорта назвал имена победителей московского конкурса «Голос метро».

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