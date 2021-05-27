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Врач рассказала, какие заболевания вызывает сутулость
Фото: pixabay.com/ru

Врач рассказала, какие заболевания вызывает сутулость

Михаил Алимов

Здоровье

Офтальмолог и доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что кровоснабжение глаза зависит от позвоночного столба. При его деформации может развиться глаукома или атрофия зрительного нерва.

Поступление крови к глазам также зависит и от двух типов артерий: сонных и позвоночных. Обе артерии берут свое начало в грудной полости, а часть из них проходит в костном канале, и любые изменения там сказываются на поступлении крови к глазам и мозгу.

— До мозга доходит только 20–25 процентов от нужного количества, если происходит какая-то деформация. Если человек сутулый, то это может быть и сколиоз, и деформация позвоночного столба, соответственно, артериальное кровоснабжение мозга ухудшается, — пояснила врач.

Из-за сутулости также могут возникнуть глаукома и близорукость, сообщает «Звезда».

Ранее офтальмологи рассказали о том, как уберечь глаза.

Читайте также: Офтальмолог объяснила, почему накладные ресницы опасны для здоровья глаз

офтальмологиясоветы экспертовздоровье
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