Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина обещал своей знакомой «решить» проблему с налоговой за 12 миллионов рублей
Фото: АГН Москва

Мужчина обещал своей знакомой «решить» проблему с налоговой за 12 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении 55-летнего жителя Подмосковья, который обещал своей знакомой «решить» проблему с налоговой. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Житель Подмосковья узнал, что в отношении его знакомой ведут расследование дела об уклонении от уплаты налогов. Он заверил женщину, что поможет ей в данном вопросе за 12 миллионов рублей. Девушка почувствовала неладное и обратилась к правоохранителям. Позже злоумышленник был задержан с поличным во время получения денежных средств.

— Обвиняемый был задержан 29 октября 2020 года на встрече с потерпевшей, проходившей под контролем правоохранителей, в торговом комплексе на Ленинградском проспекте, при получении первой части требуемых денежных средств и их муляжей на общую сумму 10 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» передано в Савеловский районный суд Москвы.

Читайте также: Избивали ножками от табуретки и душили: двое мужчин жестоко убили пенсионера на востоке Москвы

налогимошенничествоПрокуратура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Все мнения
О проекте