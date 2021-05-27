Мужчина обещал своей знакомой «решить» проблему с налоговой за 12 миллионов рублей

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Столичная прокуратура утвердила обвинение в отношении 55-летнего жителя Подмосковья, который обещал своей знакомой «решить» проблему с налоговой. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

Житель Подмосковья узнал, что в отношении его знакомой ведут расследование дела об уклонении от уплаты налогов. Он заверил женщину, что поможет ей в данном вопросе за 12 миллионов рублей. Девушка почувствовала неладное и обратилась к правоохранителям. Позже злоумышленник был задержан с поличным во время получения денежных средств.

— Обвиняемый был задержан 29 октября 2020 года на встрече с потерпевшей, проходившей под контролем правоохранителей, в торговом комплексе на Ленинградском проспекте, при получении первой части требуемых денежных средств и их муляжей на общую сумму 10 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» передано в Савеловский районный суд Москвы.

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