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Пешеходные переходы ремонтируют на северо-западе и юго-западе Москвы
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Пешеходные переходы ремонтируют на северо-западе и юго-западе Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, улица Саломеи Нерис Карта всех событий

Ремонт двух подземных пешеходных переходов стартовал на северо-западе и юго-западе столицы. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что работы проводят на улице Саломеи Нерис в СЗАО и Новочеремушкинской улице в ЮЗАО. На объектах меняют керамическое покрытие стен, облицовку, ремонтируют системы вентиляции, отопления и электрооборудование, обновляют ступени.

Пешеходные переходы ремонтируют на северо-западе и юго-западе МосквыФото: Telegram.com/ Комплекс городского хозяйства Москвы

По данным ведомства, до конца 2021 года в Москве обновят 14 пешеходных тоннелей.

Кроме того, уже завершены такие работы на Пролетарском проспекте. Продолжается ремонт на Ленинском и Балаклавском проспектах, проспекте Андропова, Каширском и 5-ом Донском проездах, 106-ом км МКАД и в Зеленограде.

Ранее сообщалось, что временные велополосы появились на пяти улицах Москвы.

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