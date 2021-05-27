Тележурналист Баженов заявил о необходимости вернуть кабинеты физиотерапии в районные больницы

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов считает, что люди с ограниченными возможностями и старшее поколение должны иметь свободный доступ к медицинским процедурам.

Известный журналист отметил, что закрытие кабинетов физиотерапии привело к тому, что граждане, которым требуется ЛФК и массаж просто не могут воспользоваться услугой. Им приходиться ехать на общественном транспорте в другой конец города и тратить деньги на проезд.

— На территории Москвы находится более 700 поликлиник, в которых оказывают весь спектр услуг при условии, что у гражданина есть ОМС. Из всего этого количества медицинских учреждений только в единицах остались кабинеты физиотерапии. Стоит учесть, что процедуры данного направления назначаются людям, которые имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом, — сказал Баженов.

Лидер общественного движения напомнил, что в 2014 году некоторые врачи выразили общее мнение о том, что физиотерапия – это платная рыночная услуга, поэтому поликлиникам невыгодно финансировать данное направление. Но, по информации Всемирной организации здравоохранения только в России 12 процентов населения испытывает проблемы с опорно-двигательной системой. Основным методом лечения у таких пациентов является лечебная физкультура.

— Москвичи сталкиваются не только с отсутствием физиотерапии в районных больницах, но и с неудобными часами работы процедурных кабинетов. После реформы здравоохранения они работают с 9:00 до 12:00, а в выходные дни вообще могут быть закрыты. Сейчас просто необходимо проявить заботу по отношению к нашим гражданам и вернуть кабинеты физиотерапии в районные больницы, – подчеркнул Тимофей Баженов.

Известный тележурналист отметил, что в Москве реализуется масштабный проект по модернизации и строительству медицинских объектов. Пандемия коронавируса показала, что система здравоохранения нашей страны должна быть ориентирована на пациента и предоставлять ему все необходимые услуги.

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