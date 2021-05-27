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 Сотрудник полиции спас жизнь подростку на севере Москвы
Фото: moscow-live

 Сотрудник полиции спас жизнь подростку на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Водный стадион Карта всех событий

Сотрудник полиции помог спасти жизнь ребенку на севере столицы. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Полицейский патрулировал территории рядом со станцией метро «Водный стадион». В какой-то момент он увидел на одной из скамеек лежащего подростка. Юноша промок от дождя и не шевелился.

— Прощупав пульс, старший сержант убедился, что ребенок жив, но стало очевидно, что он находится без сознания. Полицейский незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи. Затем он снял с себя куртку и укрыл ею мальчика, дожидаясь прибытия медиков, — рассказали в пресс-службе.

Впоследствии юношу доставили в медучреждение. Выяснилось, что он находился в коме. На данный момент его здоровью ничто не угрожает.

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