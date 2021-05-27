 Сотрудник полиции спас жизнь подростку на севере Москвы

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Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Водный стадион Карта всех событий

Сотрудник полиции помог спасти жизнь ребенку на севере столицы. Об этом в четверг, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Полицейский патрулировал территории рядом со станцией метро «Водный стадион». В какой-то момент он увидел на одной из скамеек лежащего подростка. Юноша промок от дождя и не шевелился.

— Прощупав пульс, старший сержант убедился, что ребенок жив, но стало очевидно, что он находится без сознания. Полицейский незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи. Затем он снял с себя куртку и укрыл ею мальчика, дожидаясь прибытия медиков, — рассказали в пресс-службе.

Впоследствии юношу доставили в медучреждение. Выяснилось, что он находился в коме. На данный момент его здоровью ничто не угрожает.

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