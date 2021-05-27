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Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном
Фото:World Economic Forum / CC BY-NC-SA 2.0

Пашинян представил план урегулирования конфликта с Азербайджаном

Кирилл Николаев

В мире

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил план урегулирования конфликта с Азербайджаном. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает РИА Новости.

Это план включает в себя быстрый отвод военных подразделений от армяно-азербайджанской границы обеими сторонами, размещение на границе международных наблюдателей, представляющих Россию или другую страну-сопредседателя Минской группы, а также уточнение границы при участии международных посредников.

Пашинян отметил, что размещение наблюдателей необходимо для того, чтобы обе страны были уверены, что одна из сторон не приближается к границе. Речь идет об участке госграницы Сотк-Хознавар.

Ранее сообщалось, что Армения развернула дополнительные подразделения на границе с Азербайджаном.

Читайте также: Армения опровергла пересечение границы с Азербайджаном армянскими военными

АзербайджанАрменияНикол Пашинян
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