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Раскладушка и недосып: телеведущая Ким рассказала об изматывающих эфирах на Первом канале
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Раскладушка и недосып: телеведущая Ким рассказала об изматывающих эфирах на Первом канале

Виктория Федотова

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Телеведущая Первого канала Марина Ким рассказала о недосыпе из-за того, что ведет в прямом эфире программу «Доброе утро».

— Я сегодня, честно, поспала с часа до трех и с десяти до двенадцати. Четыре часа спала. В этом режиме полудремы, честно, нормальным человеком себя не чувствую. В «Останкине» есть раскладушка моя — моя боль. Прямой эфир — нужно чем-то жертвовать, — пояснила телеведущая.

По ее словам, эфир для Дальнего Востока начинается в 20:00 и заканчивается в час ночи. С часа до четырех она отдыхает. По ее словам, это единственный канал, который показывает утреннюю программу в прямом эфире.

— У нас живой эфир, и есть такое требование, чтобы ту пару ведущих, которую видит Дальний Восток, видела и Центральная часть. Чтобы не было такого, что у нас страна большая. Мы такие бойцы. Тяжело для нервной системы, — заявила телеведущая в программе «Эмпатия Манучи».

Она сказала, что в дни эфиров старается меньше общаться с близкими, потому что «токсична», и не назначать важных встреч. При этом она не считает, что это жертва, говоря, что это ее профессия.

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