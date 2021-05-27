Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Приезжий избил и ограбил пенсионерку в центре Москвы
Фото: Pixabay

СМИ: Приезжий избил и ограбил пенсионерку в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Гороховский переулок Карта всех событий

Столичные полицейские задержали гражданина Белоруссии, которого подозревают в ограблении пожилой москвички в Басманном районе. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что инцидент произошел в подъезде дома, расположенного в Гороховском переулке. Пострадала от рук приезжего 63-летняя женщина.

Она рассказала, что на первом этаже неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по голове, а затем украл из ее сумки кошелек и телефон. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее сообщалось, что скинувшая детей с парапета москвичка отправится на принудительное лечение.

Читайте также: Женщину обокрали почти на 32,5 миллиона рублей, пока она лежала в больнице

приезжийизбиениепенсионерка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Все мнения
О проекте