СМИ: Приезжий избил и ограбил пенсионерку в центре Москвы

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Россия, Москва, Гороховский переулок Карта всех событий

Столичные полицейские задержали гражданина Белоруссии, которого подозревают в ограблении пожилой москвички в Басманном районе. Об этом в четверг, 27 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что инцидент произошел в подъезде дома, расположенного в Гороховском переулке. Пострадала от рук приезжего 63-летняя женщина.

Она рассказала, что на первом этаже неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по голове, а затем украл из ее сумки кошелек и телефон. Ущерб составил 7 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее сообщалось, что скинувшая детей с парапета москвичка отправится на принудительное лечение.

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