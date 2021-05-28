Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявлений по самолету

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Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии Великобритании, Бельгии, Франции, Эстонии, Норвегии, Ирландии, США и Германии при организации после того, как эти государства выступили с заявлениями по поводу инцидента с рейсом Ryanair. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

В среду, 26 мая, Эстония, Франция и Ирландия инициировали закрытое обсуждение в СБ ООН по ситуации с посадкой воздушного судна в Минске. По его итогам все восемь вышеназванных стран сделали заявление. В нем они утверждают, что рейс Ryanair был по ложным причинам принужден к посадке белорусским военным самолетом. Также они потребовали освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу и пообещали наращивать усилия для того, чтобы Минск «нес ответственность за свои действия».

— В адреса всех восьми государств, которые сделали это заявление, мы направили ноту протеста одинакового содержания. В ней мы отметили, что обнародование любых мнений и любых оценок этого инцидента до того, как проведено соответствующее расследование и получены соответствующие результаты, является вопиющим примером нарушения суверенного государств-членов ООН, — сказал Рыбаков.

Он подчеркнул, что непозволительно делать какие-либо заявления до того, как было проведено официальное расследование компетентными органами, передает РИА Новости.

Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранительные органы страны его задержали.

Протасевич находится в СИЗО № 1. Позднее появилось видео, на котором он дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержание осудили многие страны Запада, а Евросоюз призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. Кроме того, многие авиакомпании прекратили летать над Белоруссией, а ЕС рекомендовал избегать воздушного пространства страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщения о взрывных устройствах на борту самолета Ryanair поступили из Швейцарии. По его словам, письма о минировании поступили одновременно в Афины, Вильнюс и Минск. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте самолета речи быть не может.

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