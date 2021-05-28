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Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре 28 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре 28 мая

Иван Юминов

Город

Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу, 28 мая. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

— По уточненному прогнозу синоптиков, до конца дня ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, — предупредили в ведомстве.

Москвичам не стоит укрываться под деревьями, а также парковать около них автомобили, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что май этого года в Москве перевыполнит климатический план по осадкам на 75 процентов.

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