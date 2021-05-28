«Ежиные истории» и «Пчела ИзМая»: как пройдут выходные с Мосприродой

Фото: ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды

Мосприрода 29 и 30 мая приглашает взрослых и детей на экологические занятия.

В субботу, 29 мая, в экоцентре «Битцевский лес» пройдет квест «Ежиные истории», участникам которого предстоит ответить на вопросы о ежах и их привычках. В Терлецком лесопарке состоится экскурсия «Рекорды парка». А принять участие в семейном квесте «Пчела ИзМая» можно в экоцентре «Царская пасека».

В субботу и воскресенье, 29 и 30 мая, в экоцентре «Лесная Сказка» пройдет обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции. В экоцентре «Скворечник» можно принять участие в творческой мастерской «ТОП. Творчеством Открываем Природу» и в дидактической игре «Знаем, умеем, сортируем». Экоцентр «Воробьевы горы» зовет ребят на экологические игры и викторины.

В воскресенье, 30 мая, в Терлецком лесопарке состоится экскурсионная программа «Певчие птицы», во время которой можно познакомиться с пернатыми жителями парка и провести «соловьиный учет». Обзорная экскурсия «На тропинках Битцевского леса» в скандинавском стиле пройдет в экоцентре «Битцевский лес». А в экоцентре «Лесная сказка» можно принять участие в мастер-классе RestArt.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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