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Экоцентр «Цветоводство» пригласил москвичей на цветочную программу
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Экоцентр «Цветоводство» пригласил москвичей на цветочную программу

Ольга Маркова

Культура

В экоцентре «Цветоводство» 29 и 30 мая пройдет цветочная программа, посвященная сирени.

В субботу, 29 мая, посетители услышат лекцию «Сирень Москвы» и увидят лучшие сорта, а также ознакомятся с популярными сортами сирени на московских бульварах и скверах. Далее пройдет практикум по акварельной живописи.

В воскресенье, 30 мая, москвичи приглашаются на лекции «Сирень. Подбор сортов. Место и способ посадки. Особенности агротехники», «Москва в сирени. Прогулка по городу» и «Крупнейшие сиреневые коллекции в мире. Создание каталога сортов сирени. Любимые сорта».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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лекцияМосприродасирень распустилась
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