Программа «КультЛето» пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Программа городского летнего досуга «КультЛето» с наступлением сезона вновь открывает двери библиотек и культурных центров Москвы.

С 1 июня по 31 августа пройдут интенсивы для горожан всех возрастов. Здесь можно «подтянуть» иностранные языки, обучиться вокалу или художественному творчеству, принять участие в мастер-классах и погрузиться в культуру России.

— В программе примут участие 125 культурных учреждений — библиотеки и культурные центры столичного департамента культуры, расположенные во всех административных округах Москвы, — говорится в сообщении преcc-службы Московской дирекции по развитию культурных центров.

Всего за летние месяцы в культурных учреждениях пройдут 896 интенсивов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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