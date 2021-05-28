Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Программа «КультЛето» пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Программа «КультЛето» пройдет в библиотеках и культурных центрах Москвы

Ольга Маркова

Культура

Программа городского летнего досуга «КультЛето» с наступлением сезона вновь открывает двери библиотек и культурных центров Москвы.

С 1 июня по 31 августа пройдут интенсивы для горожан всех возрастов. Здесь можно «подтянуть» иностранные языки, обучиться вокалу или художественному творчеству, принять участие в мастер-классах и погрузиться в культуру России.

— В программе примут участие 125 культурных учреждений — библиотеки и культурные центры столичного департамента культуры, расположенные во всех административных округах Москвы, — говорится в сообщении преcc-службы Московской дирекции по развитию культурных центров.

Всего за летние месяцы в культурных учреждениях пройдут 896 интенсивов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Театр кукол имени Образцова пригласил москвичей на детский праздник

лекциямастер‑классыкультура
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Все мнения
О проекте