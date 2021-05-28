Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Советские авто возглавят колонну «Ралли мира» из Петербурга в Монако
Фото: pixabay.com

Советские авто возглавят колонну «Ралли мира» из Петербурга в Монако

Елена Фролова

Транспорт

Автоколонну международного автопробега, который начнется в Санкт-Петербурге и завершится в Монако, возглавят советские «Волга» и «Жигули». Такую информацию предоставили в пресс-службе мероприятия.

Напомним, что по программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) пройдет автопробег ретромашин «Ралли мира». Россию будут представлять пять классических авто времен СССР. Это будут две «Волги», пара «Жигулей» и «Победа».

По словам организатора акции Кюри Усманова, обычно «Ралли мира» стартует в Монако и завершается в Петербурге. Однако в связи с пандемией COVID-19 было принято решение перенести время заезда на август-сентябрь, а также поменять местами пункты старта и финиша, отмечает Nation News. В результате автомобилисты поедут из России во Францию. Основной целью мероприятия является желание укрепить дружеские связи между государствами.

— Для наших стран «Ралли мира» стало стратегически важным событием. В первую очередь это связано с установлением и укреплением дипломатических, общественных и культурных связей, — пояснил Кюри Усманов.

Автопробег проанонсируют на ПМЭФ-2021.

Читайте также: Экологические темы обсудят участники ПМЭФ-2021

Санкт-ПетербургФранцияПМЭФ-2021
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Все мнения
О проекте