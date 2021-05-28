Советские авто возглавят колонну «Ралли мира» из Петербурга в Монако

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Автоколонну международного автопробега, который начнется в Санкт-Петербурге и завершится в Монако, возглавят советские «Волга» и «Жигули». Такую информацию предоставили в пресс-службе мероприятия.

Напомним, что по программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) пройдет автопробег ретромашин «Ралли мира». Россию будут представлять пять классических авто времен СССР. Это будут две «Волги», пара «Жигулей» и «Победа».

По словам организатора акции Кюри Усманова, обычно «Ралли мира» стартует в Монако и завершается в Петербурге. Однако в связи с пандемией COVID-19 было принято решение перенести время заезда на август-сентябрь, а также поменять местами пункты старта и финиша, отмечает Nation News. В результате автомобилисты поедут из России во Францию. Основной целью мероприятия является желание укрепить дружеские связи между государствами.

— Для наших стран «Ралли мира» стало стратегически важным событием. В первую очередь это связано с установлением и укреплением дипломатических, общественных и культурных связей, — пояснил Кюри Усманов.

Автопробег проанонсируют на ПМЭФ-2021.

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