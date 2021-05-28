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Полуфиналы конкурса за звание лучшего ветеринарного врача прошли в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Полуфиналы конкурса за звание лучшего ветеринарного врача прошли в Москве

Василий Плиткин

Город

В столице 25 и 27 мая прошли полуфиналы конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» в номинациях «Ветеринарный врач по лечебной работе» и «Ветеринарно-санитарный эксперт». За звание лучшего специалиста по лечебной работе соревновались 13 врачей, а за звание лучшего ветсанэксперта — 12 специалистов. Это победители отборочных этапов.

Традиционно полуфинальные соревнования состоят из двух частей: теоретической и практической. Лечебники и ветсанэксперты письменно должны были ответить на различные вопросы из своей профессиональной области.

25 мая ветеринарные врачи по лечебной работе также выполнили три практических задания. Сначала конкурсанты должны были провести вакцинацию питомца, далее по фото определить возбудителей болезней животных и вид соли в пробах мочи. Заключительное задание было связано с заполнением документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на недопущение возникновения и распространения бешенства.

Вторая часть конкурса для ветсанэкспертов тоже состояла из трех заданий, но проводилась в лаборатории. Сначала специалисты провели экспертизу сметаны, далее они должны были установить, соответствует ли уровень содержания нитратов в растительной продукции норме. В заключение ветсанэксперты определяли свежесть мяса микроскопическим способом.

Имена финалистов остаются неизвестны, их объявят 22 июля на сцене Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. Сразу после состоится финальный этап конкурса.

В этом году жюри назовут трех победителей конкурса по двум направлениям работы, а также отметят специалистов по дополнительным номинациям: «Самый молодой участник конкурса» и «Лучший молодой специалист госветслужбы города Москвы». Кроме того, кто-то из ветеринарных врачей получит памятный приз «За преданность выбранной профессии».

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