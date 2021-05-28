Косметолог объяснила, почему нельзя наносить ночной крем перед сном

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Врач-косметолог Наталия Николаева назвала популярные ошибки, которые допускают люди при домашнем уходе за кожей. Эксперт объяснила, почему нельзя наносить ночной крем непосредственно перед сном.

— Ночной крем наносится перед сном, но если сразу лечь спать, есть вероятность, что половина этого крема будет на подушке и ничего не впитается, — заявила она в эфире программы «Жить здорово».

Вторая ошибка – использовать палец вместо лопаточки для того, чтобы взять крем из банки. Если у человека есть воспаление на лице, есть вероятность, что оно усугубится, поскольку микробы попадут в банку. Вместо лопатки можно использовать ватную палочку.

— Мицеллярная вода, которая используется для демакияжа, содержит поверхностно-активные вещества. После использования мицеллярной воды некоторые наносят крем и не видят эффекта. Вещества из мицеллярной воды создают пленку, совершенно непроницаемую пленку, поэтому никакой крем не может оказать свое действие, если не умыться после использования этого средства, — назвала косметолог третью ошибку при домашнем уходе за кожей.

Четвертая ошибка – наносить слишком толстый слой крема. Если положить крема слишком много, он может окислиться, не даст эффекта и заблокирует дыхание кожи. Кроме того, не стоит пользоваться косметикой с истекшим сроком годности.

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