Власти Москвы призвали владельцев кафе закрыть летние веранды 28 мая из-за грозы и ветра

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На территории столицы ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Из-за плохой погоды ресторанам и кафе города рекомендуют закрыть летние веранды. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает пресс-служба Департамента торговли и услуг Москвы.

Уточняется, что владельцев заведений из-за непогоды попросили укрепить все конструкции и закрыть зонты, пишет ТАСС.

Добавим, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца дня на территории Москвы и Московской области ожидается сильный дождь.

Ранее сообщалось, что число нарушений при установке летних веранд в Москве сократилось в 1,5 раза.

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