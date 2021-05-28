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Глава Минприроды перечислил 13 видов животных, которые могут исчезнуть
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Глава Минприроды перечислил 13 видов животных, которые могут исчезнуть

Михаил Алимов

Животные

Глава Минприроды Александр Козлов в пятницу, 28 мая, назвал редкие виды животных на территории России, которые находятся под угрозой исчезновения.

— Уже сейчас есть 13 видов, по которым, если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно, — заявил министр на Невском экологическом форуме, передает РИА Новости.

К таким видам глава Минприроды отнес амурского тигра, среднеазиатского и дальневосточного леопарда, лошадь Пржевальского, снежного барса, алтайского горного барана, зубра, сайгака, дзерена (копытное животное семейства полорогих — прим. «ВМ»), белого медведя, стерха, а также гренландского и серого кита.

Ранее Московский зоопарк сообщил, как спасали белую медведицу в Якутии.

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